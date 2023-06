Offene Wunden werden oft jahrelang nicht versorgt!

Die Ausbildung ist mangelhaft

„Bis man mit so einer Problematik zu einer professionellen Therapie kommt, dauert es unter Umständen Jahre! Die meisten Patienten behandeln sich zunächst selber. Nässt, schmerzt, schließt sich die Wunde nicht, suchen sie dann einen Arzt auf. In deren Ausbildung findet sich Wundversorgung aber nur minimal, daher läuft dies auch nicht immer optimal ab, die gesundheitlichen Probleme bestehen weiter. Erst zu diesem späten Zeitpunkt kommt meist, wenn überhaupt, eine Fachkraft ins Spiel“, berichtet DGKP Peter Kurz, AWA - Austrian Wound Association aus der Praxis. „Dazwischen schickt man Patienten noch in Ambulanzen, wo es gar keine Zeit gibt, um sich darum zu kümmern.“ Kurz, selber erfahrener in Wundmanager in Wien, NÖ, OÖ und Burgenland, beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Thema und ortet gravierende Versäumnisse im Gesundheitssystem.