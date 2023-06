Lappen weg! Rad-Weltmeister betrunken am Steuer

Kurz vor dem Start der 110. Tour de France in Bilbao gibt es für Radsport-Star Peter Sagan juristischen Ärger. Der dreimalige Weltmeister wurde in seiner Wahlheimat Monaco wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Zudem muss der Slowake seinen Führerschein für drei Monate abgeben.