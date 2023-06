Tierschützer-Demo gegen Zirkus am Wiener Gürtel

Der Circus Safari und sein Direktor wurden in den vergangenen Jahren mehrfach wegen Tierquälerei angezeigt. Wegen der schlechten Haltung, Tierleid während der Show, brutaler Gewalt an Tieren und Verstößen gegen die Tiertransport-Bestimmungen. Nun fanden sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr mehrere Demonstranten vor dem Zirkus auf dem Margaretengürtel zusammen. Gefordert wird ein Tierhaltungsverbot.