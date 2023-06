Protest gegen Vollspaltenböden bei Rindern

Dennoch ist das Problem der Mastrinderhaltung auf Vollspaltenboden, das österreichweit 70 Prozent der Tiere betrifft, auch für die Bevölkerung in Vorarlberg relevant, betonten die Mitglieder des VGT am Mittwoch in Bregenz. Auch im Ländle isst man Rindfleisch, oft mit der Erwartung, dass es sich um Tiere handelt, die auf Alpen leben. Doch das ist nicht so. Die große Mehrheit der Mastrinder sieht oft nicht einmal eine Weide, steht stattdessen auf einem Vollspaltenboden aus Beton, durchzogen mit scharfkantigen Spalte. Das führt zu starken Schmerzen in den Gelenken, zu Lahmheiten, zu schwerem Aufstehen und Niederlegen.