Restaurant von Rakete getroffen: Mehrere Tote

Der ukrainische Präsident sprach am Dienstag angesichts neuer Vorstöße in von russischen Truppen besetzte Gebiete von einem „glücklichen Tag“. Dennoch gab es auch an diesem Tag zahlreiche Todesopfer - darunter auch zivile - zu beklagen. So starben bei einem russischen Raketenangriff auf das Zentrum der ostukrainischen Stadt Kramatorsk am Abend mindestens zehn Menschen, darunter drei Kinder. Mindestens drei Personen werden noch unter den Trümmern vermutet.