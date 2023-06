Falscher Baumeister ergaunerte Tausende Euro

Ein 30-Jähriger aus der Elfenbeinküste hatte im März dieses Jahres Kontakt zu einer Salzburgerin (43) auf. Die beiden tauschten sich wochenlang über WhatsApp aus, der Mann - er gab sich gegenüber der Frau als in Oberösterreich lebender Baumeister aus - täuschte ihr Liebesgefühle vor. Schließlich gab der Ivorer an, in Dakar, der Hauptstadt des Senegals, ein kleines Mädchen angefahren und schwer verletzt zu haben. Er brauche 5000 Euro für die Operation. Die Salzburgerin überwies ihm das Geld.