Falscher Arzt betrog Pinzgauerin um 78.000 Euro

Über einen vermeintlichen Freund forderte er die 71-Jährige schließlich zu Zahlungen auf, um seine Abreise sowie den Transport seiner Habseligkeiten zu finanzieren. Nach einer erneuten Geldforderung in Höhe von 90.000 Euro erstattete die Salzburgerin am Wochenende Anzeige, nachdem sie bis dahin seit Februar 78.000 Euro in fünf Tranchen auf zwei verschiedene Konten überwiesen hatte.