Schirm klappt ein: Paragleitpilot schwer verletzt

Der 58-jährige Deutsche befand sich am Dienstag zur Mittagszeit im Bezirk Lienz gerade im Landeflug, als sich plötzlich sein Gleitschirm einklappte. Die Ursache ist noch völlig unbekannt. Der Mann stürzte in der Folge drei Meter ab. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.