Klare Mehrheit für Verbot von Pelzfarmen in der EU

Ob Pelzbommel, Pelzkragen oder Pelzbesatz an Jacken und Schals: Jedes noch so kleine Accessoire steht in direktem Zusammenhang mit Tierquälerei. Jährlich sterben 100 Millionen Tiere, nur um zu Modeartikeln verarbeitet zu werden. Allein in einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) werden jährlich rund 45 Millionen Tiere unter desaströsen Bedingungen gehalten und schließlich im Jungtieralter zur Pelzgewinnung getötet. Aus Tierschutzsicht ist echter Pelz niemals „ethisch korrekt“.