Kritik an Tennis-Star: „Er verschwendet alles!“

„Er versteht nicht, wie viel Glück er hat“

Hat Berrettini etwa nicht die richtige Einstellung, um wieder an die Tennis-Spitze zurückzukehren? „Er sieht gut aus, ist reich und berühmt, aber was will er wirklich im Leben? Er versteht nicht, wie viel Glück er hat. Er verdient Millionen von Euro und verschwendet alles“, so Pietrangeli. „Niemand weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Ich denke, dass er es nicht mal selbst weiß!“