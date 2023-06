Ex-Teamspielerinnen in neuer Ruhmeshalle vertreten

Mit Ausra Fridrikas und Iris Morhammer ist Österreichs Handball mit zwei ehemaligen Nationalteam-Spielerinnnen in der neuen Ruhmeshalle des Europa-Verbandes EHF vertreten. Bei der Auswahl der jeweils 30 Spielerinnen und Spieler wurden nur herausragende Persönlichkeiten aus den vergangenen 30 Jahren berücksichtigt. Die Auszeichnungen wurden Montagabend im Rahmen der Gala EHF Excellence Awards in der Marx Halle in Wien vergeben.