Waldbrand am Berg: Schwieriger Einsatz in Tirol!

Feueralarm am Montagnachmittag im Tiroler Unterland: In den Brandenberger Alpen war auf einer Seehöhe von über 1500 Metern ein Waldbrand ausgebrochen. Hundert Feuerwehrleute und auch der Polizeihubschrauber kämpften folglich gegen die Flammen an. Die Lage stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Ein Zweckfeuer, das bereits am Samstag angezündet worden war, konnte als Ursache ermittelt werden.