Ehemaliger KAC-Crack (48) unerwartet verstorben

51 Spiele für den KAC

1996/97 schnürte er für den EC-KAC in Österreich seine Skates und absolvierte insgesamt 51 Spiele, doch nach nur einer Saison am Wörthersee zog es Insam weiter nach Deutschland zum Düsseldorfer EG. Als italienischer Nationalspieler stand er zwischen 1999 und 2011 bei sechs Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen auf dem Eis und brachte es auf insgesamt 337 Spiele. Dem Linkshänder wurde unter anderem ein extrem harter Schlagschuss nachgesagt. „Mit seinem Spielstil und seiner Persönlichkeit hat er sich in die Herzen der Fans gespielt“, schrieb etwa Italiens Eishockeyverband.