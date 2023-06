Mit Jubel und stehenden Ovationen wurde Anne-Sophie Mutter im Musikverein fast wie ein Popstar gefeiert. Als wäre sie eine „Helene Fischer der Violine“. Sie weiß, wie sie mit ihren brillanten „Virtuosi“-Streichern alle begeistern, bezaubern, ja zu Tränen rühren kann: Etwa wenn sie als Zugaben ihr von John Williams gewidmete Bearbeitungen von Themen seiner Filmmusiken zu „Schindlers Liste“ und „Liberty Fanfare“ in wunderbare Farben taucht. Das Programm „Mutter’s Virtuosi“ bietet alle Chancen, Klangschönheit, Bravour, Eleganz zu zeigen. So in Bachs 3. Brandenburgischem Konzert und a-Moll-Violinkonzert oder in Vivaldis furiosem Konzert für drei Violinen. Ihres 2019 verstorbenen Gatten, des Stardirigenten und Komponisten André Previn, gedachte sie mit dessen elegantem Nonett, das Richard Strauss’ delikaten Farbenzauber beschwört.