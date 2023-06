Gutachten fehlt, während Wolf „freigegeben“ wird

Heute passiert es: Die umstrittene oberösterreichische Wolfsverordnung wird in der Landesregierung beschlossen. Damit wird unser Bundesland in drei Zonen eingeteilt, in denen je nach Siedlungsdichte und der Eignung als Lebensraum (Futterangebot, Rückzugsmöglichkeiten) unterschiedliche Formen des Wildtiermanagements möglich sein werden. Kernpunkt: Der bisher umfassend geschützte Wolf kann jederzeit und ohne großen bürokratischen Aufwand entnommen, also geschossen werden.