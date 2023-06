Fecht-Verband suspendiert Russland und Belarus

Der Europäische Fechtverband (EFC) hat die Mitgliedsverbände von Russland und Belarus suspendiert. Außerdem dürfen Fechter und Funktionäre aus diesen Ländern wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht mehr an Veranstaltungen und Turnieren des kontinentalen Verbandes teilnehmen, entschied der EFC-Kongress am Samstag am Rande der Europaspiele in Krakau.