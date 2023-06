15-Jährigen in Kapfenberg geschlagen und beraubt

Schockierender Vorfall in Kapfenberg: Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Murtal zeigte Samstagabend via Notruf bei der Polizei an, dass er bei einer Bushaltestelle in der Wiener Straße von zehn bis 15 Jugendlichen zusammengeschlagen und ihm sein Handy und seine Geldtasche gestohlen wurden. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und im Bereich des Bahnhofs konnten elf Personen angehalten werden.