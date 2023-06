Posch nach Einspruch Vorstieg-Medaillengewinner!

Gold ging an Franzosen

Gold ging in der wetterbedingt nach hinten verschobenen Entscheidung mit der Wertung 39 an den Franzosen Diego Fourbet, Silber mit 38+ an den Italiener Giorgio Tomatis. Posch sorgte für Österreichs zweite Kletter-Medaille bei diesen Titelkämpfen, am Freitag hatte der Salzburger Lukas Knapp in der Olympia-Disziplin Speed Gold geholt. Der Vorstieg ist in Paris 2024 kombiniert mit dem Bouldern dabei.