Italien: Fünf Österreicher in Schlucht verschollen

Kärntner war in einen Bach gestürzt

Endlich konnte die italienische Polizei einen der Wanderer am Telefon erreichen. Dieser berichtete, er habe um Hilfe gebeten, da ein Mitglied der Gruppe in einen Bach gestürzt sei. Der Mann konnte sich jedoch selbst in Sicherheit bringen. Die Gruppe verbrachte die Nacht im Freien und konnte danach bei Tageslicht zu ihren Autos zurückkehren. Die Wanderer seien inzwischen bereits in Kärnten, teilten die Retter mit.