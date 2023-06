Spektakuläre Wiedergeburt der Friedensglocke

Es wird sehr heiß in der Halle. Jetzt der große Moment: die Form, an der bereits seit Ostern gearbeitet wird, wird befüllt. Alles gut – die Wiedergeburt der Friedensglocke war ein grandioser Akt. Grandios wird – wie am früheren Ort – auch am neuen Standort die Aussicht ins Inntal sein. Härting: „Ab 22. Oktober wird die neue Glocke am neuen Ort die Friedensbotschaft in die Welt tragen.“