Finale! Sebastian Ofner greift nach Titel in Ilkey

Sebastian Ofner hat seine Form nach dem Erreichen seines ersten Achtelfinales bei einem Major-Turnier großartig auch auf Rasen mitgenommen. Der 27-jährige Steirer fertigte am Freitag den Ungarn Zsombor Piros (ATP-123.) mit 6:3,6:0 ab und steht damit bereits in seinem fünften Challenger-Finale allein in diesem Jahr nach Teneriffa, Antalya, Zadar und Prag.