Frontal in Lkw gekracht: Zwei junge Männer tot

Der junge Mann aus dem Bezirk St. Pölten dürfte am Freitag aus noch ungeklärter Ursache mit dem Pkw auf die andere Fahrspur geraten sein und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Er starb ebenso noch an der Unfallstelle wie der 18-Jährige aus dem Bezirk Gmünd.