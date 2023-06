Grillfest: Bei den Promis geht es um die Wurst!

Hier ging es nämlich um die Wurst, besser gesagt um die beste Wurst von ganz Österreich. Gekürt wurde in den Kategorien „fleischig“ und „vegan“, und die Geschmäcker waren so vielfältig wie die Wurstkreationen. Von der Jalapeño-Käsekrainer bis zur veganen Bratwurst war alles dabei. Ganz nach dem Sprichwort „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“ gab es am Ende nicht nur ein Gewinnerwürstchen, sondern zwei. Wer jetzt neugierig geworden ist und wissen möchte, wie sich die Jury entschieden hat, kann die Sieger-Würstchen am Amazon Prime Day verkosten.