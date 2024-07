Thorsteinn Einarsson über seine Höhen und Tiefen

Im Alter von 18 Jahren nahm das junge Musiktalent an der Castingshow „Die große Chance“ teil. Dort schaffte er es auch ins Finale, allerdings nur auf den undankbaren vierten Platz. Seiner Karriere hat das aber nicht geschadet – im Gegenteil. Bereits seine erste eigene Single „Leya“ wurde zu einem Top-10 Radio-Hit in Österreich und brachte ihm seine erste Auszeichnung als „Songwriter des Jahres“ bei den Austrian Amadeus Music Awards ein. Zehn Jahre und zahlreche Höhepunkte später saß er dann schließlich sogar selbst in der Jury der beliebten österreichischen Castingshow.