Markus Schröcksnadel mit neuer „Goldader“

Wer erinnert sich nicht an die spektakulären Auftritte von Peter Schröcksnadel als Präsident des Österreichischen Skiverbandes? Daneben hatte er begonnen, sich als Unternehmer zu betätigen (z.B. mit Seilbahnen). Ganz anders hält es sein Sohn Markus Schröcksnadel. Heimlich, still und leise erobert er einen Hightech-Markt nach dem anderen, jetzt hat er zudem in Italien einen Mega-Auftrag bekommen.