Stinksauer! Kilde und Co. gehen gegen Verband vor

„Das ist ein Diktat“

Nun starten die Athleten einen neuen Angriff, nachdem sich der NSF nicht an die Abmachung, Sportler in den Dialog um Sponsorenverträge einzubeziehen, gehalten haben soll. „Der Verband hat die Vereinbarung an die Athleten geschickt, mit der Aufforderung, sie zu unterschreiben. Das ist ein Diktat. Es ist das Gegenteil von Dialog“, kritisierte etwa Pal Kleven, der Anwalt der Athleten, laut „Blick“.