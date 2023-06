Bei MRT-Terminen heißt es weiter: Bitte warten!

Bei den Wartezeiten auf eine Magnetresonanztomographie (MRT) ändert sich in Vorarlberg nicht viel. Noch immer müssen Patienten mit nicht-akuten Beschwerden an die 30 Werktage warten, bis sie einen Termin bei einem der vier MR-Institute in Bludenz, Feldkirch, Dornbirn und Bregenz bekommen. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher an die Neos hervor.