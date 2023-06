Der große Umbruch in der Möbelbranche

Im Einrichtungshandel bleibt es spannend: Da Kika/Leiner, bisher Nummer zwei am Markt, in die Insolvenz gerutscht ist und 23 von 40 Filialen schließt, kämpfen die Mitbewerber um den frei werdenden Umsatzkuchen. In Summe geht es um mehr als fünf Milliarden Euro, die die Österreicher jährlich für Möbel, Küchen etc. ausgeben (siehe Grafik).