Renaturierung in Ried als „Ausgleich“ für GKI

Die Tiwag wird schon im Vorfeld von Großprojekten zu einer Art Wiedergutmachung an die Natur verpflichtet, natürlich auch beim Gemeinschaftskraftwerk Inn. In Ried im Oberinntal beispielsweise hat der Inn jüngst an zwei Abschnitten mehr Platz bekommen. In Maria Stein wird gar ein Seitenarm entstehen.