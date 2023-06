Super-Mario startet rote Mission im Ländle

Nach der Wahl am Montagabend folgt am Dienstag die offizielle Präsentation von „Super-Mario“ in Bregenz. Die Sozialdemokraten präsentieren sich nach diverser Streitigkeiten rundum die Causa Hopfner wieder geschlossen. Bestens gelaunt und hoch motiviert ergreift Leiter das Wort: „Es ist an der Zeit Führungsstärke zu beanspruchen. Unser Land kann es besser, wir können es besser!“