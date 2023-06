Soll das Landhaus zur Pride bunt beflaggt werden?

Mit 15. Juni ist der Antrag der Grünen im OÖ. Landtag eingelangt und am Donnerstag ist er Thema in einem Ausschuss. „Der Monat Juni ist gemeinhin als ,Pride Month‘ eine symbolhafte Zeit geworden, in welcher allerorts weltoffene Gesellschaften ein deutliches Zeichen setzen“, so ein Argument für eine Solidaritätsaktion mit dem /am Linzer Landhaus, „das symbolträchtigste Gebäude der Demokratie in unserem Bundesland“.