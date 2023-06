Warum sich Rinderbauern nun vor dem Wolf fürchten

Die im April in Kraft getretene neue Wolfsverordnung soll das Vergrämen und das Entnehmen - also Töten - des Wolfes erleichtern. Dadurch soll Mensch und (Nutz-)Tier besser geschützt werden. Die beiden Rinderbauern Fritz Gillinger (aus Martinsberg im Bezirk Zwettl) und Ruth Boßmann (aus Mank im Bezirk Melk) üben allerdings heftige Kritik an der neuen Verordnung. Sie werfen den zuständigen Stellen im Land vor, Tierleid vorsätzlich zu produzieren.