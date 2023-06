… aber Lukakus Hammer hätte auch keiner von Schlagers „Konkurrenz“ gehalten, wohl kein Goalie der Welt. „Ich wusste, dass die Tormann-Situation nicht leicht ist“, verweist Schlager auf den Vierkampf in der Einserfrage in der letzten Woche. „Aber ich bin ohne große Ansprüche zum Team gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas Großartiges beweisen muss. Fußball ist ein Tagesgeschäft, der Trainer entscheidet. Jetzt bin ich der Glücklichere. Ich weiß das zu schätzen, will es genießen. Denn ich kenne es auch von der anderen Seite. Man darf sich nie ausruhen. Ich will dranbleiben. Ich bin dankbar, dass ich das erleben darf.“