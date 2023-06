ÖFB-Gegner Schweden: Zivilcourage & Karriere-Turbo

Auch Ralf Rangnick schätzt Lindelöf, setzte auf den Schweden in seinem halben Jahr in Old Trafford. Wo Österreichs Teamchef für einen weiteren morgigen Gegner, nämlich für Anthony Elanga, in Manchester sogar zum Karriere-Turbo wurde: „Dieser Typ ist wirklich gut. Er hat flinke Füße“, wurde der Deutsche von der BBC zitiert. Prompt verhalf Rangnick dem 19-jährigen Stürmer bei seinem ersten Spiel als United-Trainer gleich zum Debüt. Jetzt gilt Elanga als heiße Aktie (Marktwert 25 Millionen).