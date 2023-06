Verena Mayr Fünfte im Siebenkampf von Ratingen

Mayr hält den österreichischen Rekord mit 6591 Punkten. Ihre 6023 Zähler sind die Bestleistung einer Österreicherin heuer, in Götzis kam Isabel Posch auf 6021, Chiara-Belinda Schuler auf 5916. Sarah Lagger erreichte in Desenzano 6010. Ivona Dadic hat noch keinen Siebenkampf absolviert. Für das Saisonhighlight WM in Budapest im August wird es mit einer rot-weiß-roten Teilnahme im Mehrkampf eng.