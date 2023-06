Neuzugang bei Salzburg: Kollege macht Nummer frei

Trotz seines jungen Alters bringt der 1,93 Meter große Angreifer bereits Erfahrung aus 75 Spielen in Serbiens erster Liga mit und spielte sich insbesondere in der vergangenen Saison, in der er als Dauerbrenner nur eine einzige Partie verpasste, ins Rampenlicht. Dabei erzielte er in 36 Einsätzen 13 Treffer und steuerte vier Assists bei. Auch im Cup gelangen dem serbischen U21-Nationalspieler ein Tor und eine Vorlage.