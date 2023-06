Mutig, frech und abgebrüht

Ohne Zweifel. Das König-Baudouin-Stadion ist in die Jahre gekommen. Eine baufällige Arena, die an das nicht mehr zeitgemäße Wiener Ernst-Happel-Oval erinnert. Doch die Fußball-Begeisterung rund um das belgische Team kompensierte den alten „Beton-Schuppen“. Bereits zwei Stunden vor dem Spiel waren Tausende Fans von Bands, Tänzerinnen und Artisten in Stimmung gebracht worden, im Stadion ohrenbetäubender Lärm und grenzenlose Euphorie.