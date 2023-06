Deutscher (20) schlug Frau auf Mallorca bewusstlos

Der 20-Jährige soll sich bereits am Mittwoch in der Nähe des Ballermanns an dem Auto der Frau zu schaffen gemacht haben. Als diese ihn zur Rede stellte, hat er sie laut Polizei geschlagen. Dabei habe das Opfer eine Platzwunde am Kopf sowie eine gebrochene Nase erlitten. Sie sei gar bewusstlos geworden. Ob der Tourist zum Tatzeitpunkt betrunken war, teilte die Polizei nicht mit.