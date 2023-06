84 „Profs“ werden an den Schulen gesucht

Zweite Runde

Am Donnerstag startete die zweite Ausschreibungsrunde für die höheren Schulen, also für Gymnasien und berufsbildende Schulen wie HAK und HTL. 84 Stellen sind offen. Am Montag endet die Bewerbungsfrist. Die meisten „Profs“ werden in Linz gesucht (28), gefolgt vom Mühlviertel (17) sowie von den Regionen Steyr-Kirchdorf (11) und Wels-Grieskirchen-Eferding (11). Im Innviertel fehlen neun, in Gmunden-Vöcklabruck acht Lehrpersonen. Auch die Schulen liegen schon voll im „Teilzeit-Trend“: Nur zehn der 84 vakanten Stellen sind Vollzeit-Jobs.