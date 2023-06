Die kleine Botin nimmt den Druck raus

Ich erinnere mich selber mit Schrecken an diese Wochen voller Herausforderung in der eigenen Schulzeit und versuche deshalb, es meinen Kindern so leicht wie möglich zu machen. Bei uns gibt es keinen Lernzwang, obgleich ich sie unterstütze, die notwendigen Arbeiten zu erledigen. Bei uns gibt es auch keinen Tadel für „verhaute Tests“ und auf der anderen Seite keine materielle Belohnung für gute Noten. Darüber habe ich schon einmal ausführlich geschrieben. Mir ist wichtig, dass die Kinder lernen, auf positive Weise mit dem Leistungsdruck unserer Gesellschaft umzugehen und in dem Zusammenhang auch Niederlagen und Krisen zu managen.