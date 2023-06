Österreich löst Halbfinal-Ticket in Silver League!

Die junge Auswahl von Teamchef Radovan Gacic hatte am Mittwoch gegen Georgien beim klaren 3:0 (10,23,12) im letzten Gruppenspiel in Schwechat wie erwartet keine Probleme. Mit dem zweiten Sieg im vierten Spiel wurden der zweite Platz in der Dreiergruppe B sowie die Teilnahme am Final Four (24./25. Juni) fixiert.