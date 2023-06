Nächster Anstieg bei Arbeitslosigkeit: Plus 2,9%

Ukrainer scheinen nun in der Statistik auf

Seit 21. April haben Ukrainerinnen und Ukrainer freien Arbeitsmarktzugang in Österreich und werden deswegen in der Statistik erfasst. Von den rund 9000 zusätzlichen Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern Ende Mai sind laut AMS-Vorstand Johannes Kopf etwa 4400 Vertriebene aus der Ukraine. „Die schwache Wirtschaftsentwicklung, die hohe Inflation und ein verstärkter Zugang von arbeitssuchenden Konventionsflüchtlingen oder subsidiär Schutzberechtigten erklären den restlichen Anstieg“, so der AMS-Vorstand.