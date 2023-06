Streik am Montag: 2000 Kinder ohne Betreuung

Brief an die Eltern, die den Montag anders planen müssen

Gestreikt würde dann in Betreuungseinrichtungen in Villach, Villach-Land, Klagenfurt und Klagenfurt-Land werden. 2000 Kinder wären davon betroffen. Die Eltern werden in einem Elternbrief darüber informiert. Das Betriebsratsteam bittet darin um Verständnis und Unterstützung, denn es gehe um „qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung Ihres Kindes“. Man freue sich über Beteiligung an Kundgebungen oder Briefe der Eltern an die Politiker.