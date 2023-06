Warum Max Verstappen nicht zu Mercedes wechselte

Schon in jungen Jahren galt Verstappen als Objekt der Begierde. Auch Toto Wolff war am damaligen Supertalent dran. „Wir sprachen ein paar Stunden über seine Zukunft“, erinnert sich Wolff im Interview mit ESPN an ein Treffen aus dem Jahr 2013. „Bereue ich es, Max nicht bekommen zu haben? Sicherlich!“