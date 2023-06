Ryanair macht sich über F1-Star Leclerc lustig

„Wie Charles Leclerc!“

Ryanair teilte ein Video, in dem Elle Brooke bei einer englischen Talkshow mit Moderator Piers Morgan über ihre Arbeit als OnlyFans-Model spricht. Auf die Frage, was ihre zukünftigen Kinder denn tun würden, wenn sie erfahren, welchen Job sie ausführt, antwortete sie gelassen: „Dann können meine Kinder in ihrem Ferrari weinen.“ Woraufhin Ryanair via Twitter schrieb: „Wie Charles Leclerc!“ Ein fieser Seitenhieb in Richtung des strauchelnden Ferrari-Piloten …