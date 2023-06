Anrainer protestieren gegen „zu großen“ Wohnbau

In Zeiten von Wohnungs-Not und teuren Immo-Preisen plant die Stadtgemeinde Zell am See gemeinsam mit den Wohnbauträgern Heimat Österreich und Leitgöb in Thumersbach, einem Ortsteil von Zell am See, die Errichtung eines großen Wohnbau-Projektes – nämlich am Areal des Ex- Hotels Hubertushof.