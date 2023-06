Fohlen-Rettung „war für uns süßester Einsatz“

Was war passiert? Von einem „Fohlen auf der Straße“ hatten Zeugen berichtet und die Polizei in Zell am See alarmiert. Cantonati war mit ihrer Kollegin Sophia-Theresa Unger zu diesem Zeitpunkt auf Streife – in zivil. „Wir haben uns sofort darum gekümmert. Wir sind ja auch pferde-erfahren, da wir beide Pferde besitzen“, erzählt die Pinzgauerin, die genauso wie ihre Kollegin bereits drei Jahre als Exekutivbeamtin Dienst verrichtet. Umgehend eilten die zwei Beamtinnen zum Ort des Geschehens: beim Tennisplatz in der Pinzgauer Gemeinde Viehhofen.