Ex-ÖSV-Star schlittert mit 3 Firmen in Insolvenz

Die TS Food Plus GmbH & Co führt als Franchisenehmerin das Lokal „my Indigo Lentia City“ in Linz. Die TS Food Plus GmbH führt „momo-Kitchen.Coffee.Lounge“ in Waidhofen an der Ybbs. Die Sykora GmbH handle zu einem geringen Ausmaß mit Skiern. Im Wesentlichen führe die Gesellschaft seit 2016 als Franchisenehmerin das Restaurant „my Indigo PlusCity“ im oberösterreichischen Pasching (Bezirk Linz-Land), teilte der KSV1870 mit. In der Folge seien weitere Gastronomiebetriebe in Waidhofen an der Ybbs eröffnet worden.