Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tyson und Joe (sechs Jahre) sind ein liebes französisches Bulldoggen-Brüder-Paar. Mit Artgenossen ist das Duo gut verträglich. Die beiden Vierbeiner freuen sich gemeinsam über ein Zuhause in einem Haus am Stadtrand oder am Land, da sie beide sehr lärmempfindlich sind. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.