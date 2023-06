Erste Kinder-Tierschutz-Konferenz im Rathaus

Tierische Wandertage

Mit Unterstützung des Vereins „Tierschutz macht Schule“ konnten die Schüler zu echten „Tierprofis“ werden: So gab es Exkursionen ins TierQuarTier Wien, in die Wildtierstation Wien in Laxenburg und in den Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn. Alle Exkursionsstandorte waren dann auch bei der Konferenz vertreten, um weitere Fragen und Anliegen der Kinder zu beantworten.